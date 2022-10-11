Глава Петрозаводска: территорию на «Кургане» можно закрепить за одним «игроком»

Владимир Любарский предложил вариант решения проблемы благоустройства транзитных троп в спортивном комплексе.

В администрации Петрозаводска состоялось рабочее совещание, посвященное теме спортивного комплекса «Курган». Об этом на своей странице в соцсети написал глава города Владимир Любарский. Помимо него, на совещании присутствовали руководитель Центра спортивной подготовки Тимур Зорняков, председатель комитета ЖКХ Юлия Мизинкова и комитета градостроительства и землепользования Наталья Тенчурина.

Вопрос касался благоустройства транзитных троп на Кургане, необходимых как спортсменам, так и обычным горожанам, следующим через комплекс. Как подчеркнул Владимир Любарский, проблему необходимо решать не в ущерб основному предназначению объекта, поэтому на совещании не затрагивали одну из трех транзитных троп, пересекающую спортивную инфраструктуру.

«В первую очередь предстоит решить сложный с бюрократической точки зрения вопрос — лишь небольшая часть благоустраиваемой территории принадлежит городу, остальное — республике и федеральным структурам, где-то собственность не разграничена. Но для реализации планов все это должно быть единой конструкцией, иначе возникнут другие вопросы, например, при содержании — чистке снега или обслуживании фонарей. Важно в связи с этим определить заказчика по нашим планам, источники финансирования и распорядителей бюджетных средств. Как вариант — по возможности объединить участки троп за одним „игроком“. В дальнейшем Центр спортивной подготовки, например, может взять на себя обслуживание этих рекреационных объектов, необходимая техника и опыт у них есть. Его силами уже сегодня содержится единственный пешеходный маршрут на Курган», — написал глава Петрозаводска.

Кроме того, отдельно на совещании обсуждали обустройство парковки в комплексе. В результате было решено подготовить «дорожную карту» для понимания пошагового алгоритма действий. Дальнейшее решение вопроса, по словам Любарского, предполагает обязательное взаимодействие с правительством и Минимущества республики.