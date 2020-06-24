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Глава Петрозаводска вручила грамоты федеральным руководителям

Новости. Общество
08:05, 25 Июня 2020
фото: © Мэрия Петрозаводска
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Ирина Мирошник поблагодарила Николая Патрушева, Рашида Нургалиева, Валентину Пивненко и Александра Пшеницына за вклад в развитие карельской столицы.

Как сообщили в мэрии Петрозаводска, накануне Дня города отмечен неоценимый вклад в развитие Петрозаводска федеральных руководителей.

На встрече Ирина Мирошник вручила почетные грамоты заместителю секретаря Совбеза РФ Рашиду Нургалиеву, депутату Госдумы Валентине Пивненко, заместителю главы Карелии по взаимодействию с правоохранительными органами Александру Пшеницыну. Грамота также направлена секретарю Совбеза России Николаю Патрушеву.

"В городе Петрозаводске появились Президентское кадетское училище, Гоголевский путепровод, Перинатальный центр, 25 детских площадок по всему городу, Гимнастический центр, спорткомплекс "Луми", благоустройство территории парка Победы и Леса Мира, продолжилось озеленение. Получило развитие среднее предпринимательство – возрождаются деревообрабатывающие, судостроительные, сталелитейные производства. Это налоговые поступления, это рабочие места. Город Петрозаводск получил новые импульсы для развития городской среды. Мы не просто функционируем, мы развиваемся", – сказала Ирина Мирошник.

Нургалиев отметил, что у Петрозаводска очень большой потенциал, который должен и будет раскрываться в дальнейшей работе.

"Сегодня город преображается, мы видим, что делаются дороги, впереди и другие большие реконструкции… Потенциал очень большой. Помимо знаний необходимо приложить душу и сердце. И главное – никогда не сдаваться, даже если кто-то говорит, что это не получится, что это невозможно. Все возможно", – подчеркнул Рашид Гумарович.

Ранее сто человек получили госнаграды в честь векового юбилея Карелии.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Саныч
2020-06-25 09:07:13
Гуляй, рванина.
кир
2020-06-25 08:28:02
Чувство стыда возникает, когда нижние награждают верхних по рангу.
Саныч
2020-06-25 09:11:55
кир, в кои веки соглашусь.
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