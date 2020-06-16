Сто человек получили госнаграды в честь векового юбилея Карелии

Артур Парфенчиков подписал указ о награждении государственными наградами в честь празднования юбилея, сообщили в Управлении пресс-службы главы Карелии.

Всего в этом списке 99 жителей Карелии, из них 45 граждан удостоены медалью "За заслуги перед Республикой Карелия". Среди них представители организаций и предприятий, ветераны и почетные граждане.

За высокий профессионализм, добросовестный труд в системе здравоохранения медицинским работникам Петрозаводска, Костомукши, Сортавалы и Калевалы присуждены почетные звания "Заслуженный врач" и "Заслуженный работник здравоохранения".

Почетного звания "Заслуженный работник культуры Республики Карелия" удостоены специалисты музейного и библиотечного дела, театрального, детского музыкального и хорового искусства. Отмечены и лучшие тренеры и работники физической культуры и спорта.

Также жителям Карелии присвоены звания: "Заслуженный машиностроитель" "Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства", "Заслуженный работник образования", "Заслуженный работник пожарной охраны", "Заслуженный спасатель", "Заслуженный работник связи", "Заслуженный работник строительного комплекса".

Ранее глава Карелии наградил секретаря Совбеза России Николая Патрушева орденом "Сампо".