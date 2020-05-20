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Глава района в Карелии купил 4 тысячи масок за свои деньги и раздает людям

Новости. Общество
07:25, 21 Мая 2020
фото: группа "Лахденпохья навсегда"
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Глава администрации Лахденпохского района Карелии Олег Болгов бесплатно передал жителям 10 тысяч масок, из которых 4 тысячи купил за свои деньги.

Об этом глава администрации Лахденпохского района сообщил на своей странице в соцсети.

"С учетом выявления случаев заражения COVID-19 в нашем районе особо актуальным становится соблюдение всеми гражданами масочного режима, введенного главой республики. В связи с этим принял решение оказать помощь в обеспечении масками пенсионеров, инвалидов и малообеспеченных категорий граждан нашего района.

Лично приобрел 4 000 масок, 6 000 масок купили представители предпринимательского сообщества".

Как рассказал глава района, 10 000 масок для выдачи нуждающимся переданы в муниципальную аптеку, главам поселений, в центр социальной защиты, центр занятости и крупные продуктовые магазины.

"Конечно, этого количества масок может не хватить всем нуждающимся на весь период обязательного режима. Поэтому хочу обратиться ко всем неравнодушным гражданам, имеющим финансовую возможность присоединиться к данной акции и помочь тем, кто оказался в сложной ситуации. Пожалуйста, не пренебрегайте защитными средствами, берегите свое здоровье и здоровье своих близких", - написал Болгов.  

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