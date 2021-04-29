Глава «Россетей» Андрей Рюмин на Всероссийском совещании подвел итоги осенне-зимнего периода и рассказал о консолидации активов

Совещание прошло под председательством Министра энергетики РФ Николая Шульгинова.

Ключевые тезисы выступления Андрея Рюмина:



• Несмотря на рост числа опасных метеоявлений (более чем в 1,5 раза к ОЗП 2019/2020), «Россети» удовлетворительно прошли сезон максимальных нагрузок, благодаря эффективной реализации ремонтной кампании 2020 года (основные работы завершены к 01 октября). На случай восстановительных работ подготовлено 9 850 бригад, 47 680 энергетиков, 23 977 ед. спецтехники и 6 136 резервных источников энергии (488,8 МВт), сформирован аварийный резерв ДЗО (17,6 млрд рублей).







• Особое внимание «Россети» уделили электроснабжению медучреждений, принимающих пациентов с COVID-19. Не допущено ни одного сбоя в подаче энергии 510 больницам и госпиталям, запитанным напрямую. Для резервирования установлено 295 мобильных источников энергии (45 МВт).



• Компанией реализуется комплекс целевых программ, направленных на повышение надежности, в числе мероприятий: расчистка и расширение более 173 000 гектаров просек, замена «голого» провода на СИП — почти 79 000 км ЛЭП 6-20 кВ, проходящих по лесным массивам, установка новых опор и коммуникационных аппаратов.



• Для ряда регионов разработаны программы модернизации и повышения надежности — Северный Кавказ, Северо-Запад и Сибирь.







• В 2020–2021 годах «Россети» 330 раз оказывали содействие в восстановлении бесхозяйных сетей и объектов иных собственников. Для формирования единого центра ответственности проводится работа по консолидации активов — за 6 лет оформлено в собственность 381 700 у. е. оборудования.



Уже стартовала подготовка к следующему осенне-зимнему периоду. В 2021 году «Россети» направят на финансирование ремонтной программы 71,4 млрд рублей.