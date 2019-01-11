Глава Segezha Group рассказал о финансовой стабильности компании

Холдингу Segezha Group, в который входит Сегежский ЦБК, не грозит снижение производственных и финансовых показателей из-за высокой степени диверсификации бизнеса, уверен президент компании Михаил Шамолин.

Об этом он сообщил в интервью газете "Коммерсантъ".

"У нас, во-первых, диверсифицированный бизнес и полная цепочка производства от переработки леса, заканчивая выпуском мешков для цементно-строительных смесей или потребительской упаковки. Этот сегмент, например, остается эффективным, цена высокая, и она будет оставаться высокой и на следующий год, и, мы думаем, через год. Развитие сегмента потребительской упаковки — тренд, который будет нарастать. При этом бумажные пакеты используют все магазины, торгующие одеждой, аксессуарами и так далее. Здесь мы ожидаем роста показателей", - рассказал Шамолин.

Где еще идет рост спроса, а где показатели могут снизиться, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".