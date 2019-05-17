Глава Суоярви получил требование убрать выгребную яму

В Карелии регоператор "Автоспецтранс" обратился в администрацию Суоярви с просьбой принять меры по уборке выгребной ямы.

Как сообщили местные жители представителям "Автоспецтранса", уже длительное время очистка выгребной ямы, находящейся в Суоярви по пер. Ржевский, 12 не производится.

«Автоспецтранс» обратился к главе Суоярви с просьбой решить вопрос по уборке выгребной и ликвидации выгребной ямы, сообщается на сайте регионального оператора.

Как отмечают в "Автоспецтрансе", часть домов неканализированного жилфонда республики до сих пор использует для накопления отходов выгребные ямы. Это места накопления ЖБО, которые входят в состав системы водоотведения многоквартирного дома. Обязанность по содержанию выгребной ямы возлагается на собственников (наймодателей). Очистку такого места накопления отходов должна проводить управляющая компания.

Вместе с тем, в ряде населенных пунктов республики есть факты, когда выгребные ямы не чистятся в течение многих месяцев и переполняются. Местные жители начинают складировать поверх ЖБО мусор, вследствие чего образуются несанкционированные свалки.