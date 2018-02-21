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Новости. Политика
16:02, 21 Февраля 2018

Глава ЦИК Карелии: "У избирательной комиссии и наблюдателей одна цель – чтобы выборы проходили законно и открыто"

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Председатель Центральной избирательной комиссии Карелии Алексей Бахилин принимает участие в круглом столе для международных наблюдателей по вопросам мониторинга выборов Президента РФ.

Мероприятие проходит сегодня в штаб-квартире Межпарламентской Ассамблеи (МПА) СНГ в Санкт-Петербурге. В работе круглого стола принимают участие международные наблюдатели, чиновники, представители избиркомов Санкт-Петербурга, Ленинградской, Новгородской областей, Карелии, Общественных палат, ведущие эксперты в области электоральных процессов из России и зарубежных государств.

В рамках мероприятия участников проинформируют о промежуточных результатах работы по мониторингу подготовки к выборам Президента РФ. Этой работой занимается экспертная группа одного из ключевых подразделений Межпарламентской Ассамблеи – Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан-участников МПА СНГ (МИМРД МПА СНГ).

Запланировано обсуждение широкого круга тем, связанных с наблюдением за выборами 2018 года, актуальными вопросами подготовки к голосованию, юридическими и организационными новшествами избирательной кампании. Будут освещаться вопросы организации голосования в удаленных и труднодоступных районах, общественного контроля за проведением выборов Президента РФ, другие актуальные проблемы.

Ранее состоялся визит международных наблюдателей от МПА СНГ в нашу республику. Заместители Генерального секретаря Совета Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ (МПА СНГ) – полномочные представители парламентов Армении и Киргизии Айк Чилингарян и Нурбек Сатвалдиев встретились с членом Общественной палаты РФ Максимом Григорьевым и заместителем Главы Республики Карелия по внутренней политике Владимиром Любарским, а также посетили территориальные избирательные комиссии Петрозаводска. Экспертами была дана высокая оценка уровню подготовки Карелии к выборам главы государства, и участники встречи договорились о дальнейшем конструктивном диалоге.

По словам Председателя ЦИК Карелии Алексея Бахилина, наблюдатели – не оппоненты избирательных комиссий, а их помощники.

"Для нас наблюдатели – это помощники, ни в коем случае не антагонисты или оппоненты. Я уверен в профессионализме и честности членов наших избирательных комиссий. Но никто из нас не застрахован от ошибок, недочетов в своей работе", - отметил Алексей Бахилин в интервью информагентству "Республика".

У ЦИК Карелии накоплен многолетний опыт взаимодействия с наблюдателями. Более того, избирательная комиссия ежегодно занимается обучением наблюдателей вместе с Карельским региональным отделением Ассоциации юристов России.

"У избирательной комиссии и наблюдателей одна цель - чтобы выборы проходили законно и открыто", - резюмировал Алексей Бахилин.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Ромка
2018-02-21 18:57:28
А почему западные наблюдатели отказались ехать на Кавказ и в Крым?
кир
2018-02-21 18:53:36
Ну, да. Редакция не несёт ответственности за публикуемые комментарии. А почему? И ФСБ тоже не видит. Наконец, психиатры где? У человека крыша съехала на самобытных и конституции, а никому дела нет. Гражданское общество не скоро будет создано в этой стране.
grigorjev
2018-02-21 17:18:13
У России и Карелии замечательные законы, Конституция. Конституцию (Основной закон) нельзя нарушать никому. А в Карелии? Сегодня послал Э.А. Памфиловой и высшим руководителям страны: "В Республике Карелия совершены многочисленные нарушения законов России... В этой ситуации единственный вывод: выборы Президента России 18 марта 2018 года в Республике Карелия будут недействительными и незаконными..."
Старый дед щукарь
2018-02-21 18:37:54
grigorjev, и чё тебе ответили Григорян??Наверное в дурку тебя скоро уведут под ручки, в Матросы за твою писанину бестолковую!!!И проведёшь там остаток своей жизни, так ничего и не сделав для Карелии и карел!
Гость
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