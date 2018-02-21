Глава ЦИК Карелии: "У избирательной комиссии и наблюдателей одна цель – чтобы выборы проходили законно и открыто"

Председатель Центральной избирательной комиссии Карелии Алексей Бахилин принимает участие в круглом столе для международных наблюдателей по вопросам мониторинга выборов Президента РФ.

Мероприятие проходит сегодня в штаб-квартире Межпарламентской Ассамблеи (МПА) СНГ в Санкт-Петербурге. В работе круглого стола принимают участие международные наблюдатели, чиновники, представители избиркомов Санкт-Петербурга, Ленинградской, Новгородской областей, Карелии, Общественных палат, ведущие эксперты в области электоральных процессов из России и зарубежных государств.

В рамках мероприятия участников проинформируют о промежуточных результатах работы по мониторингу подготовки к выборам Президента РФ. Этой работой занимается экспертная группа одного из ключевых подразделений Межпарламентской Ассамблеи – Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан-участников МПА СНГ (МИМРД МПА СНГ).

Запланировано обсуждение широкого круга тем, связанных с наблюдением за выборами 2018 года, актуальными вопросами подготовки к голосованию, юридическими и организационными новшествами избирательной кампании. Будут освещаться вопросы организации голосования в удаленных и труднодоступных районах, общественного контроля за проведением выборов Президента РФ, другие актуальные проблемы.

Ранее состоялся визит международных наблюдателей от МПА СНГ в нашу республику. Заместители Генерального секретаря Совета Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ (МПА СНГ) – полномочные представители парламентов Армении и Киргизии Айк Чилингарян и Нурбек Сатвалдиев встретились с членом Общественной палаты РФ Максимом Григорьевым и заместителем Главы Республики Карелия по внутренней политике Владимиром Любарским, а также посетили территориальные избирательные комиссии Петрозаводска. Экспертами была дана высокая оценка уровню подготовки Карелии к выборам главы государства, и участники встречи договорились о дальнейшем конструктивном диалоге.

По словам Председателя ЦИК Карелии Алексея Бахилина, наблюдатели – не оппоненты избирательных комиссий, а их помощники.

"Для нас наблюдатели – это помощники, ни в коем случае не антагонисты или оппоненты. Я уверен в профессионализме и честности членов наших избирательных комиссий. Но никто из нас не застрахован от ошибок, недочетов в своей работе", - отметил Алексей Бахилин в интервью информагентству "Республика".

У ЦИК Карелии накоплен многолетний опыт взаимодействия с наблюдателями. Более того, избирательная комиссия ежегодно занимается обучением наблюдателей вместе с Карельским региональным отделением Ассоциации юристов России.

"У избирательной комиссии и наблюдателей одна цель - чтобы выборы проходили законно и открыто", - резюмировал Алексей Бахилин.