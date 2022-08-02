Глава ЦИК Карелии заявил о «серьезной политической активности» на выборах в губернаторы

Карелия стала лидером по количеству выдвинутых кандидатов на должность главы региона среди субъектов РФ, где в сентябре пройдут выборы губернаторов.

Об этом сообщил председатель ЦИК Карелии Алексей Бахилин.

«Карелия стала лидером по количеству выдвинутых кандидатов на должность главы региона среди субъектов РФ, где такие выборы проходят в сентябре. Всего наши региональные отделения политических партий выдвинули 13 кандидатов, это говорит о серьезной политической активности у нас в республике. На сегодняшний день уже зарегистрированы пять кандидатов», — сказал Бахилин.

Ранее ЦИК заявил, что пять кандидатов не представили в установленный срок документы для регистрации и утратили статуса кандидатов. Еще одному претенденту отказано в регистрации из-за того, что он предоставил в ЦИК недостаточное количество достоверных подписей депутатов и глав муниципальных образований в свою поддержку.

На сегодняшний день зарегистрированы пять кандидатов на пост главы Республики Карелия:

— Парфенчиков Артур Олегович, выдвинутый Карельским региональным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия»;

— Фабрикантов Дмитрий Петрович, выдвинутый Региональным отделением в Республике Карелия Всероссийской политической партии «Партия роста»;

— Дударин Анатолий Сергеевич, выдвинутый Региональным отделением в Республике Карелия партии «Демократическая партия России»;

— Таборов Валерий Валерьевич, выдвинутый Региональным отделением политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»;

— Кадаяс Иван Андреевич, выдвинутый избирательным объединением «Региональное отделение всероссийской политической партии «Родина» в Республике Карелия»