Глава Управления транспорта Петрозаводска ответил на критику «заборов» у пешеходных переходов

Администрация Петрозаводска массово устанавливает ограждения у пешеходных переходов, потому что это требуется по федеральному законодательству и решению городского суда.

Об этом сообщил на совещании в мэрии начальник Управления дорожного хозяйства и транспорта Андрей Масляков.

«Довольно часто критикуют администрацию, профильные структуры с точки зрения установки пешеходных ограждений. Такой термин как „забор“ у нас вошел в обиход. Но хотелось бы отметить, что это не инициатива отдельных специалистов либо подразделений администрации, а обязательство с точки зрения нормативных документов и исполнения решений Петрозаводского городского суда 2016 года, по которым администрация обязана установить пешеходные ограждения на 38 перекрестках города Петрозаводска», — пояснил Масляков.