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Глава Управления транспорта Петрозаводска ответил на критику «заборов» у пешеходных переходов

Новости. Общество
06:40, 31 Августа 2021
фото: ИТАР-ТАСС/Владимир Смирнов

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Администрация Петрозаводска массово устанавливает ограждения у пешеходных переходов, потому что это требуется по федеральному законодательству и решению городского суда.

Об этом сообщил на совещании в мэрии начальник Управления дорожного хозяйства и транспорта Андрей Масляков.

«Довольно часто критикуют администрацию, профильные структуры с точки зрения установки пешеходных ограждений. Такой термин как „забор“ у нас вошел в обиход. Но хотелось бы отметить, что это не инициатива отдельных специалистов либо подразделений администрации, а обязательство с точки зрения нормативных документов и исполнения решений Петрозаводского городского суда 2016 года, по которым администрация обязана установить пешеходные ограждения на 38 перекрестках города Петрозаводска», — пояснил Масляков.

 

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Комментарии

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Сергей
2021-08-31 08:28:02
Этот человек думать головой совершенно не приучен , детский лепет , а не ответ чиновника , обличённого полномочиями и ответственностью .
Успешный
2021-08-31 08:12:27
Отчитываться перед вечно недовольными нытиками - себя не уважать
David.
2021-08-31 08:11:56
Это именно галимые заборы! Очевидно что ни о какой " безопасности" речи не идет, это ловкий способ заработать на подряде!
drug
2021-08-31 07:56:04
Критика:
1. Общественный транспорт - автобусы не соблюдают график движения.
2. На конечных остановках автобусов организованы свалки - помойки и туалеты - как советовал один из министров РК.
3. Общественный транспорт старый и грязный внутри - сплошная антисанитария.
4. Хамство водителей - постоянные разговоры по сотовым во время движения - нарушение ПДД.
5. Программа "Умный город" - утопия.

P.S. Кинем камень немного дальше.
Новый проект "Народный контроль Карелия".
Сообщения оставляют чиновники - проект работает в полную силу - правда да ?
Анонимки по закону не рассматриваются.
И еще - а почему в полицию не направляются материалы по факту надписей - разве тут не вандализм 214 УК РФ - где поиск злодеев. Укрываете правонарушения и преступления.

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