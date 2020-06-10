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Главе Минстроя Карелии напомнили о его прошлой профессии следователя из-за сорванного контракта

Новости. Общество
11:59, 11 Июня 2020
фото: САМПО ТВ 360°
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Нарушения, допущенные застройщиком при возведении детского сада в Карелии, подпадают под уголовную статью, и в этой связи главе Минстроя напомнили, что еще недавно он возглавлял петрозаводский отдел Следственного комитета.

О его прошлой профессии на заседании парламентского комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике вспомнил депутат Андрей Мазуровский.

По его словам, он часто бывает в поселке Ляскеля, где строительство детского сада был сорвано по вине подрядчика. При закладке фундамента не были соблюдены требования проектной документации. В результате, его придется строить заново.

"Я бы хотел вернуться к вашей прошлой профессии - я полагаю, что мы должны найти виновных, почему так получилось. Это реальная растрата государственных средств", - сказал Мазуровский.

Что ответил министр, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-06-11 12:15:28
Заказчика тоже надо привлекать к уголовной ответственности, иначе ничего к лучшему не сдвинется с места. Виноваты все стороны, а не только якобы недобросовестный подрядчик. Заказчик обязан проверять ход выполнения работ, особенно скрытых!
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