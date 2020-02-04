Главной больнице Карелии придется выплатить "дочке" Корпорации развития республики почти 1,7 миллиона рублей

Арбитражный суд частично удовлетворил иск регионального оператора по обращению с отходами к Республиканской больнице имени Баранова за вывоз мусора.

Компания "Автоспецтранс", которая получила в Карелии статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, предъявила в конце прошлого года иск к Республиканской больнице имени Баранова на 2,2 миллиона рублей. В эту сумму дочерняя фирма Корпорации развития республики включила задолженность главной карельской клиники за вывоз мусора и пени, начисленные на сумму долга.

Арбитражный суд Карелии удовлетворил предъявленный иск частично. По решению суда, Республиканской больнице имени Баранова придется выплатить "дочке" Корпорации развития почти 1,7 миллиона рублей. Правда, пока это решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в арбитражном суде апелляционной и кассационной инстанций.