890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В Карелии женщина была изгнана из зала суда за кормление ребенка грудью 7
Сегодня 07:15
Вступили в силу новые правила провоза денег через границу 5
Сегодня 09:06
Новый пешеходный мост построят в районе железнодорожного вокзала в Петрозаводске 2
Сегодня 12:57
Новый аппарат для лечения мочекаменной болезни появился в Петрозаводске 5
04.02.2020 17:20

Главной больнице Карелии придется выплатить "дочке" Корпорации развития республики почти 1,7 миллиона рублей

Новости. Экономика
12:40, 05 Февраля 2020
фото: © hospital.karelia.ru
Загрузка...

Арбитражный суд частично удовлетворил иск регионального оператора по обращению с отходами к Республиканской больнице имени Баранова за вывоз мусора.

Компания "Автоспецтранс", которая получила в Карелии статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, предъявила в конце прошлого года иск к Республиканской больнице имени Баранова на 2,2 миллиона рублей. В эту сумму дочерняя фирма Корпорации развития республики включила задолженность главной карельской клиники за вывоз мусора и пени, начисленные на сумму долга.

Арбитражный суд Карелии удовлетворил предъявленный иск частично. По решению суда, Республиканской больнице имени Баранова придется выплатить "дочке" Корпорации развития почти 1,7 миллиона рублей. Правда, пока это решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в арбитражном суде апелляционной и кассационной инстанций.   

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
German
2020-02-05 13:33:26
12345 , правильно пишите . Теперь , что рег.оператор будет прожирать бюджет , нихрена не делая , взымая пени с бюджетных организаций и проедая их .
12345
2020-02-05 13:18:50
Нормально так у нас республиканские структуры взаимодействуют. Деньги с пенями и штрафами "дочке" карельский бюджет отдаст. А почему без пени и штрафов не отдавал? Рассказывали же про профицитный бюджет. значит все необходимые расходы должны были быть учтены? Рег опер со своими контрагентами заслуживает пристального внимания со стороны надзорных органов.
zanoza
2020-02-05 12:48:33
Гнать бы нужно с рынка обращения с твёрдыми отходами эту нищую "дочку", имеющую за душой только стол , стул, да 10 тыс. руб. уставного капитала. Какой из неё региональный оператор?
Изя
2020-02-05 13:10:49
zanoza, Да и Васю вместе с табуреткой ( стулом ) и его кураторами , вместе ))))
Изя
2020-02-05 13:40:00
Вася тот который той табуреткой ( стулом ) управляет ))
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
31.01.2020, 06:40
Житель Карелии продемонстрировал "слабоумие и отвагу" при встрече с медведем (ФОТО)
31.01.2020, 16:37
Ставка по ипотечным кредитам снизилась до рекордных показателей
01.02.2020, 13:19
СРОЧНО: Вернувшегося из Китая в Петрозаводск студента госпитализировали с признаками коронавируса
01.02.2020, 12:51
В Петрозаводске желающие поздравить именинника превратили его машину в открытку (ФОТО)
30.01.2020, 16:18
Посылки из Китая через AliExpress отправляют, несмотря на коронавирус
03.02.2020, 15:30
Бывший премьер России Медведев оставил неприятный "подарок" карельским рыбакам

Аналитика

Сегодня 13:09
Политкухня
Будет хуже? Или лучше? 2
Как смена российского правительства скажется на реализации ФЦП развития Карелии.
"Как же карелы без дров?" 8
04.02.2020 13:52
Когда Сегежа навсегда забудет о выбросах с ЦБК?
04.02.2020 11:40
Как федеральный центр занимается бреднями в Карелии 13
03.02.2020 15:03
Либо депутатский мандат, либо директорское кресло 9
31.01.2020 11:49
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 15:30
Кофе со сливками
Акела не промахнулся
Валерий Тольский в свои 80 лет ходит на охоту, гоняет на квадрацикле и не печалится о том, что его советов больше не спрашивают.  
"Диагностика – это мое"
31.01.2020 14:56
"Возникло ощущение, что это не реформа, а простой отъем денег" 17
31.01.2020 14:54
архив чтиво

Медиа

"Событие дня" на ТНТ-ОНЕГО
Новое
Сегодня 15:10
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»