ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ОСТАНКИ ЛЮДЕЙ НАШЛИ ПОД АСФАЛЬТОМ, ГРАНИЦУ ОТКРЫЛИ ДЛЯ ТУРИСТОВ И РЕДКУЮ КНИГУ УКРАЛИ ИЗ НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ КАРЕЛИИ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

ТОП-3 НОВОСТИ

ОСТАНКИ, НАЙДЕННЫЕ ПОД АСФАЛЬТОМ НА ДОРОГЕ В КАРЕЛИИ, МОГУТ СКРЫВАТЬ ТРАГЕДИЮ (ФОТО 18+)

Человеческие останки, найденные во время дорожных работ в Пряжинском районе, вероятно, скрывают следы преступления.



фото: © «Столица на Онего»

ГРАНИЦА ОТКРЫТА: ТУРИСТОВ ИЗ КАРЕЛИИ НАЧАЛИ ВЫПУСКАТЬ В ФИНЛЯНДИЮ

На пограничных пунктах Карелии начал осуществляться пропуск туристов в Финляндию, сообщили в Погрануправлении ФСБ Карелии.



фото: © «Столица на Онего»

ИНОСТРАНКУ, УКРАВШУЮ РЕДКУЮ КНИГУ В НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ КАРЕЛИИ, ОСТАВИЛИ ЗА РЕШЕТКОЙ ДО ОСЕНИ

Суд избрал меру пресечения для иностранной гражданки, похитившей редкое издание книги Бориса Пастернака из Национальной библиотеки Карелии.



фото коллаж © «Столица на Онего»

АКТУАЛЬНО

В ЦЕНТРЕ ПЕТРОЗАВОДСКА СНЕСЛИ ЗАБОР, ЗАКРЫВАВШИЙ ВЫХОД К ОНЕЖСКОМУ ОЗЕРУ

На улице Федосовой владелец сам демонтировал забор, исполнив решение суда.



фото: © Правительство Карелии

БИЛЕТЫ НА ПОЕЗДА И САМОЛЕТЫ РЕЗКО ПОДОРОЖАЛИ В КАРЕЛИИ

Стоимость билетов на поезда и самолеты в Карелии за месяц выросла на 10–20%.



фото: © «Столица на Онего»

МЭР ПЕТРОЗАВОДСКА: «ЛЮБИТЕЛЯМ ИСКУПАТЬСЯ В ЛОСОСИННОМ БОЛЬШЕ НЕ ПРИДЕТСЯ СТОЯТЬ ДОЛГО В «ПРОБКЕ»

На перекрестке Оборонной улицы и Лососинского шоссе отрегулировали работу светофора, сообщил глава Петрозаводска Владимир Любарский.



фото: © Ирина Меркова / «Столица на Онего»

В ЦЕНТРЕ ПЕТРОЗАВОДСКА ВЫРУБАЮТ ДЕРЕВЬЯ, ЧТОБЫ ДОБРАТЬСЯ ДО КОММУНАЛЬНЫХ СЕТЕЙ

Взамен вырубленных в ходе ремонта сетей теплоснабжения деревьев обещают высадить молодые липы.



фото коллаж © «Столица на Онего»

ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ЖКХ В КАРЕЛИИ ВЫРОСЛИ С 1 ИЮЛЯ

Стоимость различных услуг ЖКХ в Карелии с 1 июля выросла на 3,9%–5,2%.



фото: © Артем Геодакян/ТАСС

ОГОНЬ-НОВОСТИ

МЕДВЕДИ СТАЛИ ПОЯВЛЯТЬСЯ НА ОКРАИНАХ ПЕТРОЗАВОДСКА – ЗАРЕГИСТРИРОВАНО УЖЕ ТРИ СЛУЧАЯ

Третий в этом году случай появления медведей зафиксирован 8 июля на окраине Петрозаводска.



фото: © Ладожская орнитологическая станция (ЛОС)

ПОЛИЦИЯ УСТАНОВИЛА ЛИЧНОСТЬ МУЖЧИНЫ, КОТОРЫЙ ГОЛЫМ РАЗГУЛИВАЛ ПО ПЕТРОЗАВОДСКУ

В МВД Карелии ответили на сообщения в соцсети о разгуливающем по городу голом мужчине.



фото: © Паблик ВК «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск»

ОПАСНАЯ ЧЕРЕШНЯ ОБНАРУЖЕНА В ПЕТРОЗАВОДСКЕ

В Петрозаводске обнаружена черешня, зараженная бурой монилиозной гнилью, сообщили в управлении Россельхознадзора Карелии.



фото: © «Столица на Онего», тематическая иллюстрация

НОВОСТЬ НЕДЕЛИ

СЛЕДКОМ ВОЗБУДИЛ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО СТАТЬЕ «УБИЙСТВО» ПО ФАКТУ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ ДЕВУШКИ В ПЕТРОЗАВОДСКЕ

В столице Карелии возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения молодой девушки.



фото: коллаж © «Столица на Онего»

СТАТЬИ НЕДЕЛИ

ЧЕМ ВОНЯЕТ ПЕТРОЗАВОДСК?

Жители и гости Петрозаводска жалуются на невыносимый запах экскрементов в городе, однако власти карельской столицы и коммунальщики не могут обнаружить источник зловония.



фото: коллаж © «Столица на Онего»

«КАРЕЛИЯ ЛИБО БУДЕТ ЧИСТОЙ, ЛИБО ЧИСТОЙ НЕ БУДЕТ»

Новый руководитель главной в Карелии компании по уборке мусора раскритиковал идею воспитывать население и привлекать волонтеров для наведения чистоты — он считает, что этим надо заниматься профессионально и вкладывать большие деньги.



фото: © ООО «КЭО»

«ЛЮДИ БОЯТСЯ ПРИЙТИ К НАМ»

Фермеры в Карелии напуганы и отказываются брать деньги у государства после возбуждения резонансного уголовного дела Ираиды Шалак, которую обвиняют в мошенничестве с грантами.



фото: © «Столица на Онего»

«МЫ НЕ ТОЛЬКО ГЛАЗА ЛЕЧИМ, НО И ЧУТЬ-ЧУТЬ ДУШУ»

Как Офтальмологический центр Карелии за 5 лет стал клиникой инновационных технологий, куда стремятся попасть как пациенты, так и доктора, рассказал генеральный директор и главный врач центра Павел Завадский.



фото: © «Столица на Онего»