Медведи стали появляться на окраинах Петрозаводска – зарегистрировано уже три случая

Третий в этом году случай появления медведей зафиксирован 8 июля на окраине Петрозаводска.

Об этом сообщил сегодня на совещании в администрации города руководитель Единой дежурно-диспетчерской службы Вадим Измайлов.

«В полутора километрах от развилки на трассе «Фонтаны» 8 июля жители заметили медведя с медвежонком. Это уже третий случай появления медведей на окраинах города. Контроль за ситуацией осуществляет охотнадзор», - сказал Измайлов.