Иностранку, укравшую редкую книгу в Национальной библиотеке Карелии, оставили за решеткой до осени

Суд избрал меру пресечения для иностранной гражданки, похитившей редкое издание книги Бориса Пастернака из Национальной библиотеки Карелии.

Как сообщили «Столице на Онего» в МВД Карелии, суд на два месяца, до 14 сентября, арестовал иностранную гражданку, похитившую редкую книгу Бориса Пастернака из Национальной библиотеки Карелии в Петрозаводске.

Напомним, 12 июля 35-летняя женщина, гражданка другого государства, приехала из Москвы в Петрозаводск и совершила хищение книги Бориса Пастернака 1948 года издания из Национальной библиотеки Карелии.

По горячим следам она была задержана сотрудниками полиции на вокзале в Сегежском районе при попытке уехать из Карелии. Книга была изъята.

Ранее сообщалось, что аналогичный экземпляр книги Пастернака был продан на аукционе за 5 миллионов рублей, при стартовом лоте 1,4 млн.