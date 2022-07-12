МВД Карелии: раритетную книгу из Национальной библиотеки республики украла иностранка (ВИДЕО)

В МВД Карелии рассказали, кто похитил редкое издание книги Бориса Пастернака из Национальной библиотеки республики.

Сообщение о хищении из Национальной библиотеки Республики Карелия книги Бориса Пастернака 1948 года издания поступило в полицию Петрозаводска вечером 12 июля.

Незамедлительно к работе по раскрытию преступления приступили сотрудники уголовного розыска.

Спустя несколько часов полицейские установили личность подозреваемой - 35-летней иностранной гражданки.

Сегодня, 13 июля, при попытке женщины покинуть регион её задержали на железнодорожном вокзале в Сегежском районе.

В настоящее время она доставлена в Управление МВД России по Петрозаводску. Возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Книга изъята. В рамках следствия будет проведена её историко-культурная экспертиза.

Ранее сообщалось, что аналогичный экземпляр книги Пастернака был продан на аукционе за 5 миллионов рублей, при стартовом лоте 1,4 млн.