МВД Карелии: раритетную книгу из Национальной библиотеки республики украла иностранка (ВИДЕО)

В МВД Карелии рассказали, кто похитил редкое издание книги Бориса Пастернака из Национальной библиотеки республики.
Сообщение о хищении из Национальной библиотеки Республики Карелия книги Бориса Пастернака 1948 года издания поступило в полицию Петрозаводска вечером 12 июля.
Незамедлительно к работе по раскрытию преступления приступили сотрудники уголовного розыска.
Спустя несколько часов полицейские установили личность подозреваемой - 35-летней иностранной гражданки.
Сегодня, 13 июля, при попытке женщины покинуть регион её задержали на железнодорожном вокзале в Сегежском районе.
В настоящее время она доставлена в Управление МВД России по Петрозаводску. Возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании меры пресечения.
Книга изъята. В рамках следствия будет проведена её историко-культурная экспертиза.
Ранее сообщалось, что аналогичный экземпляр книги Пастернака был продан на аукционе за 5 миллионов рублей, при стартовом лоте 1,4 млн.
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