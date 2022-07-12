Раритетную книгу Пастернака стоимостью более 5 млн рублей украли из Национальной библиотеки Карелии

В Петрозаводске из Национальной библиотеки похищена редкая книга Пастернака «Избранное» стоимостью более 5 миллионов рублей.

Как стало известно «Столице на Онего», в минувший вторник, 12 июля, в Петрозаводске из Национальной библиотеки женщина вынесла редкое издание книги «Избранное» писателя Бориса Пастернака.

В преступлении подозревается жительница Москвы 1987 года рождения. По информации источника, женщина с книгой пыталась покинуть Карелию, но была задержана. Раритетное издание изъято.

Известно, что не так давно аналогичный экземпляр книги был продан на аукционе за 5 миллионов рублей, при стартовом лоте 1,4 млн.