Опасная черешня обнаружена в Петрозаводске

В Петрозаводске обнаружена черешня, зараженная бурой монилиозной гнилью, сообщили в управлении Россельхознадзора Карелии.
В результате карантинного фитосанитарного мониторинга, проведенного должностными лицами Управления Россельхознадзора, 29 июня в местах оптовой реализации плодоовощной продукции, расположенных на территории Петрозаводска, в партии черешни из Сербии выявлен карантинный объект – возбудитель бурой монилиозной гнили.
Наличие карантинного вредного организма в указанной продкарантинной продукции подтверждено результатами лабораторных исследований.
Собственником зараженной продукции принято решение об ее уничтожении.
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