Тарифы на услуги ЖКХ в Карелии выросли с 1 июля

Стоимость различных услуг ЖКХ в Карелии с 1 июля выросла на 3,9% - 5,2%.

Это следует из данных проведенного Карелиястатом мониторинга потребительских цен.

Тариф на отопление за один квадратный метр площади повысился на 4,3% - до 47 рублей 02 копеек.

Водоснабжение холодное и водоотведение в месяц с человек подорожало на 4,8% - до 688 рублей 27 копеек. Из расчета за кубометр тариф на холодное водоснабжение увеличился до 3 рублей 60 копеек (на 4,1%), на водоотведение – до 32 рублей 62 копеек (на 5,2%).

Стоимость горячего водоснабжения выросла на 3,9% - до 933 рублей 45 копеек в месяц с человека или до 188 рублей 56 копеек за кубометр.

Газ сжиженный подорожал на 4,2% и стоит с 1 июля 98 рублей 68 копеек за кубометр, а электроэнергия – на 4,8% (322 рубля 67 рублей за 100 кВт.ч).