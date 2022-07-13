В центре Петрозаводска снесли забор, закрывавший выход к Онежскому озеру

На улице Федосовой владелец сам демонтировал забор, исполнив решение суда.

Как сообщили в правительстве Карелии, в Петрозаводске на улице Федосовой собственник участка убрал забор, мешавший подходить непосредственно к Онежскому озеру.

Ранее ограждения стояло вплоть до уреза воды. В конце прошлого года Управление Росреестра выписало собственнику участка штраф за ограничение доступа к озеру. Также от собственника потребовали устранить нарушение. Петрозаводский городской суд по требованию прокуратуры постановил снести забор, обеспечив выход к береговой линии.

Однако владелец участка не спешил исполнять решение суда, поэтому было принято решение снести забор с помощью тяжелой техники.

Узнав об этом, собственник земли в течение нескольких дней самостоятельно убрал ограждение.

«Пожаловаться на незаконный захват земли можно в Управление Росреестра. Также рекомендую землепользователям принять меры для самостоятельного выявления и устранения нарушений, чтобы оградить себя от привлечения к административной ответственности и траты денежных средств», — отметила руководитель Карельского Росреестра Анна Кондратьева.