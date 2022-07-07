Полиция установила личность мужчины, который голым разгуливал по Петрозаводску

В МВД Карелии ответили на сообщения в соцсети о разгуливающем по городу голом мужчине.

В минувшую пятницу, 9 июля, в одном из карельских телеграм-каналов, а также группе в популярной сети «ВКонтакте» появились сообщения о том, что по Петрозаводску ходит эксгибиционист.

«В парках Петрозаводска опять стали замечать мужчину, который… (удовлетворяет свои сексуальные потребности — ред.). Дорогие друзья, сообщайте сразу в полицию. Такие люди опасны для общества», — написано в телеграм-канале.

«В парках Петрозаводска снова разгуливает извращенец! Предупредите детей!» — сообщается в паблике соцсети.

К данным постам прикреплено фото обнаженного мужчины, которого запечатлели в Парке культуры и отдыха 3 июня.

В МВД Карелии «Столице на Онего» прокомментировали сообщения, рассказав, что инцидентов было два: первый произошел 23 мая, когда в дежурную часть поступило заявление с жалобой на мужчину, который был замечен в микрорайоне Ключевая, в кустах у сетевого магазина.

«Мужчина с обнажённым хозяйством в кустах делает свои дела. Улица Ключевая, 39, около «Пятёрочки», — сообщал очевидец.

Сотрудники полиции выезжали на место вызова, установили факт нарушения общественного порядка. По информации МВД, мужчина справлял нужду в общественном месте, привлечен к ответственности по статье хулиганство.

Второе заявление поступило по факту появления 3 июня в Парке культуры и отдыха голого мужчины.

«Личность мужчины (эксгибициониста) установлена. Правоохранительные органы проводят проверку», — сообщили в МВД и заявили, что больше никаких сообщений о появлении обнаженного мужчины в Петрозаводске не поступало.