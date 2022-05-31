Соцсети: Голый мужчина в солнечных очках гулял по парку культуры в Петрозаводске (18+)

В соцсети петрозаводчане сообщают, что в Парке культуры и отдыха замечен голый мужчина.

В паблике «Подслушано в Петрозаводске» сообщается, что в минувшую пятницу, 3 июня, в Парке культуры и отдыха в Петрозаводске был замечен голый мужчина.

В 11.00, по словам очевидцев, он гулял еще в одежде, а вот к 15.40 был уже раздет.

«С 11 часов (удовлетворяет свои сексуальные потребности – ред.) в разных местах парка культуры. Сначала в одежде был, сейчас (15:40) уже голый», - сообщается в паблике.

В МВД Карелии пока не прокомментировали ситуацию.