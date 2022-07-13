Мэр Петрозаводска: «Любителям искупаться в Лососинном больше не придется стоять долго в «пробке»

На перекрестке Оборонной улицы и Лососинского шоссе отрегуоировали работу светофора, сообщил глава Петрозаводска Владимир Любарский.

«Сегодня Управтодор Карелии по нашему обращению изменил режим работы светофора на перекрестке Оборонной улицы и Лососинского шоссе. Теперь любителям искупаться в Машезеро или Лососинном после рабочего дня не придется находиться в пробках так долго, как это раньше», - написал на своей странице в соцсети Владимир Любарский.

Глава города отметил, что светофор здесь был установлен для того, чтобы безопасно разгрузить выезды с новых микрорайонов Древлянки. На их жителей и была ориентирована продолжительная зеленая фаза, однако летом нагрузка на перекресток распределилась иначе.

«Когда лето закончится, светофор снова будет ориентирован на жителей новых ЖК», - предупредил Любарский.