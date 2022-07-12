В центре Петрозаводска вырубают деревья, чтобы добраться до коммунальных сетей

Взамен вырубленных в ходе ремонта сетей теплоснабжения деревьев обещают высадить молодые липы.

Как сообщили в администрации Петрозаводска, на Красноармейской улице в ходе модернизации сетей теплоснабжения сносят деревья. Ремонт идет на пересечении улиц Красноармейской и Гоголя. В районе домов № 18 и № 20 по улице Красноармейской сносят липы и аварийные клены.

Восстановить благоустройство территории должны до 1 сентября. Вместо срубленных деревьев коммунальщики высадят новые — молодые, но уже полностью сформировавшиеся липы, высотой не менее 2,5 — 3 метров.

Новые посадки на Красноармейской улице будут находиться на контроле у специалистов городской администрации.