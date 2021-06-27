ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ: ЖАРА В КАРЕЛИИ, УЖЕСТОЧЕНИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ ИЗ-ЗА COVID-19 И СНЯТИЕ С ДОЛЖНОСТИ БОДНАРЧУКА

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости недели

Аномальная жара пришла в Карелию +37

МЧС по республике рекомендовало главам районов ввести режим «повышенной готовности» из-за аномальной жары.

Изможденные от жары жители Карелии оккупировали пляжи.

Врачи дали советы, как выжить в такую жару в Карелии, которая усугубляется высокой влажностью.

Власти Карелии ужесточили ограничения по коронавирусу из-за роста заболеваемости

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение, согласно которому вводятся дополнительные ограничительные меры в республике из-за роста заболеваемости COVID-19.

Празднование Дня города в Петрозаводске отменяется

Посетители торгового центра в Петрозаводске выстроились в длинную очередь, чтобы сделать прививку от ковида

В торгово-развлекательном центре на Лесном проспекте, 47-а образовалась очередь из желающих пройти вакцинацию от COVID-19.

Геннадий Боднарчук лишен должности председателя Петросовета

В столице Карелии депутаты городского совета лишили Геннадия Боднарчука должности председателя Петросовета.

Коронавирус наступает!

Минздрав Карелии обратился к военным за помощью в поставках кислорода ковидным больным

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков сообщил, что сегодня может возникнуть дефицит медицинских газов, которые заправляются в кислородные баллоны, для лечения больных COVID-19.

Парфенчиков: Число заболевших коронавирусом детей в Карелии увеличилось в шесть раз

Эпидситуация в столице Карелии и районах республики обостряется.

Карелия вошла в топ-10 регионов с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала Карелию в числе десяти регионов, где превышен средний уровень заболеваемости COVID-19.

В мире животных

Жуть: медведь держит в страхе посетителей кладбища на севере Карелии

В Кеми медведь продолжает ходить по кладбищу, пугая людей.

Более 60 фазанов с курами умирают от жажды в припаркованном в Петрозаводске фургоне (ФОТО)

В Петрозаводске на Кукковке обнаружили припаркованный грузовой фургон с номера Чувашской республики, который набит умирающими фазанами и курами.

Фотограф Карелии поймал рогохвоста-гиганта за работой (ВИДЕО)

В Петрозаводске фотограф Николай Смирнов запечатлел на камеру необычное насекомое.

Пьяный гость Карелии завладел чужими курами и петухом

Молодой житель Вологодской области не смог объяснить, зачем ему понадобились пернатые, сообщили в МВД Карелии.