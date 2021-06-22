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Несанкционированное купание устроили в жару жители Петрозаводска на пляже, где недавно утонули подростки

Новости. От читателей
17:06, 22 Июня 2021
фото: © читатель «Столицы на Онего»

На улице Береговая, у набережной Варкауса, купаются дети и взрослые, не обращая внимание на аншлаг с запретами.

В редакцию «Столицы на Онего» житель Петрозаводска прислал фото, на которых запечатлел, как огромное количество людей купаются в Онежском озере недалеко от набережной Варкауса.

«В неположенном месте аншлаг, все купаются, никто уже о трагедии и не помнит, спасаются от жары, — написал автор фото. — Власти так ничего не сделали для создания официального пляжа в городе, даже не предприняли никаких действий для обеспечения безопасности в тех местах, где горожане купаются всегда. В такую жару никого не остановить».

Напомним, 11 июня в Онежском озере, в районе набережной Варкауса трое 15-летних подростков пошли купаться и утонули. По версии Следкома, погибшие дети не справились с течением.

в отношении должностных лиц администрации города после гибели троих подростков, утонувших в Онежском озере, возбуждено уголовное дело.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
VladPTZ
2021-06-22 18:00:05
И к чему это написали? Купаться то где? Какие действия предлагаете, вызвать отряд омона и разогнать дубинками и забрать в автозак? Все места не санкционированы и такими останутся. В такую жару даже конь (настоящий) купаться в озеро полез.
театральный критик
2021-06-22 17:23:54
Каждый обладатель кредитного айфона считает своим долгом сунуть свой нос в чужие дела.
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