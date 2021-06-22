Несанкционированное купание устроили в жару жители Петрозаводска на пляже, где недавно утонули подростки

На улице Береговая, у набережной Варкауса, купаются дети и взрослые, не обращая внимание на аншлаг с запретами.

В редакцию «Столицы на Онего» житель Петрозаводска прислал фото, на которых запечатлел, как огромное количество людей купаются в Онежском озере недалеко от набережной Варкауса.

«В неположенном месте аншлаг, все купаются, никто уже о трагедии и не помнит, спасаются от жары, — написал автор фото. — Власти так ничего не сделали для создания официального пляжа в городе, даже не предприняли никаких действий для обеспечения безопасности в тех местах, где горожане купаются всегда. В такую жару никого не остановить».

Напомним, 11 июня в Онежском озере, в районе набережной Варкауса трое 15-летних подростков пошли купаться и утонули. По версии Следкома, погибшие дети не справились с течением.

в отношении должностных лиц администрации города после гибели троих подростков, утонувших в Онежском озере, возбуждено уголовное дело.