Утонувшие девятиклассники в Онеге в Петрозаводске не дожили до выпускного 9 дней

Глава Карелии Артур Парфенчиков выразил соболезнования родным и близким ребят, которые утонули в Петрозаводске в Онежском озере.

Руководитель республики выразил глубокие соболезнования родным и близким, 15-летних подростков, утонувших в минувшую пятницу11 июня, в Онежском озере в районе набережной Варкауса.

«Четверо мальчишек отправились купаться. Троим из них спастись не удалось – подростки не справились с течением в холодной воде. Тела опознаны, с родителями работают психологи. Сейчас устанавливаются всё обстоятельства трагедии.

Это страшное горе пришло незадолго до праздника – 20 июня у ребят должен был быть выпускной...», - пишет Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети.

Напомним, вечером 11 июня на пляже в районе улицы Береговая пропали трое подростков, которые ушли купаться и не вернулись на берег. Погибли одноклассники, выпускники девятого класса школы №38. Как рассказал их друг, один из подростков начал тонуть, а двое других попытались его спасти.

Следком Карелии возбудил уголовное дело по факту гибели детей во время купания в Онежском озере.