Следком Карелии возбудил уголовное дело по факту гибели детей во время купания в Онежском озере

В Петрозаводске ребята не справились с течением, не смогли добраться до берега и утонули, сообщили в Следкоме Карелии.

Напомним, в минувшую пятницу, 11 июня, на набережной Варкауса в столице Карелии спасатели подняли тела трех утонувших подростков.

По сообщению Следкома Карелии, трое 15-летних подростков купались в неположенном месте в районе набережной Варкауса в Петрозаводске. Ребята не справились с течением, не смогли добраться до берега и утонули. Тела несовершеннолетних были обнаружены примерно в пятидесяти метрах от берега. По данному факту Следкомом возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

«СК России обращается с призывом быть предельно внимательными и ответственными за жизнь собственных и других детей во избежание трагических случаев гибели детей на воде! Просим взрослых обращать особое внимание на детей, играющих вблизи открытых водоемов. Большинство трагических случаев происходят из-за отсутствия контроля за детьми, который порой слабо представляют всю опасность игр у водоемов в летний период. В целях недопущения происшествий с несовершеннолетними, необходимо организовать занятость и досуг подростков, проводить с ними разъяснительные и профилактические беседы о правилах поведения и безопасности в различных ситуациях», - говорится в сообщении ведомства.

Ранее мэр Петрозаводска Владимир Любарский выразил соболезнования родителям утонувших школьников. В Петрозаводске в Онежском озере вечером утонули трое подростков, учеников 9 класса 38-й школы.