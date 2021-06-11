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Любарский высказался о гибели подростков на Онежском озере в Петрозаводске

Новости. Происшествия
22:57, 11 Июня 2021
фото: © Николай Смирнов / Столица на Онего

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский выразил соболезнования родителям утонувших школьников.

Владимир Любарский заявил в соцсети, что обстоятельства трагедии на Онего выясняются. По словам мэра, с родителями трагически погибших детей работают психологи.

«День закончился трагедией. В Петрозаводске в Онежском озере вечером утонули трое подростков, учеников 9 класса 38-й школы. После выпускного вечера… Всех уже подняли, спасти никого не удалось, с родителями работают психологи. Обстоятельства продолжаем выяснять. Выражаю соболезнования родным, не могу представить, что они сейчас чувствуют», — написал Любарский.

Сегодня в Петрозаводске в Онежском озере утонули трое школьников. Трагедия произошла на набережной Варкауса.

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