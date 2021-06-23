Реклама
Прислать новость
«Вы пели перед задержанием?» 6
Сегодня 13:50
Лежит в крови: велосипедист попал под колеса автомобиля в центре Петрозаводска
23.06.2021 20:40
В четверг жара в Петрозаводске будет чередоваться с грозами
23.06.2021 17:00

Фотограф Карелии поймал рогохвоста-гиганта за работой (ВИДЕО)

Новости. Общество
14:58, 24 Июня 2021
фото: pixabay

В Петрозаводске фотограф Николай Смирнов запечатлел на камеру необычное насекомое.

На своей странице Николай Смирнов опубликовал видео о необычном насекомом и в комментарии написал, что встретил «полосатую муху» на Кургане.

«Вот такую штуку встретил вчера на Кургане. Здоровенный полосатый мух, размером чуть ли не с шершня, за которого я её сперва и принял. Но приглядевшись, увидел, что она на шершня не похожа, да и занята совершенно не шершнёвыми делами — сверлит дерево и яйца кладёт», — написал Николай.

Интернет помог фотографу определить, как правильно называется «полосатый мух», который на самом деле оказался рогохвостом-гигантом (Urocerus gigas).

Теперь благодаря фотографу Николаю Смирнову каждый может полюбоваться необычный насекомым.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2021-06-24 15:07:59
Полюбоваться как дерево сверлит и яйца кладет ? :) Минус одна ёлка на Кургане. Лучше бы тапком прихлопнул.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
19.06.2021, 09:13
Власти Карелии ужесточили ограничения по коронавирусу из-за роста заболеваемости
18.06.2021, 10:22
Девять человек умерли за сутки от коронавируса в Карелии: статистика вызывает тревогу Минздрава
17.06.2021, 12:55
Молодая жительница Петрозаводска спела умирающей от коронавируса маме песню под окнами больницы
22.06.2021, 12:15
Ребенок утонул в райцентре Карелии
17.06.2021, 14:33
«Почта России» распродает в Карелии свой автотранспорт по смешным ценам
22.06.2021, 11:11
Пропавших без вести троих рыбаков в Карелии нашли

Аналитика

Сегодня 13:53
Капитал
Клиники на Чайкиной: Коронавирус: болен ли я? Нужна ли мне прививка?
В «Клиниках на Чайкиной» можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции за 30 минут, достоверно узнать, есть и у вас стойкий иммунитет к Соvid-19, а также оценить здоровье после перенесённого заболевания и пройти реабилитацию.
«Вы пели перед задержанием?» 6
Сегодня 13:50
В стране неотмененных отпусков
22.06.2021 15:05
Врачи-парламентарии прокомментировали поручение президента России о запуске программы медицинской реабилитации
21.06.2021 15:18
 «Откроется аквапарк – придем всей семьей»
21.06.2021 09:30
Вся аналитика

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»