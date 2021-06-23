Фотограф Карелии поймал рогохвоста-гиганта за работой (ВИДЕО)

В Петрозаводске фотограф Николай Смирнов запечатлел на камеру необычное насекомое.

На своей странице Николай Смирнов опубликовал видео о необычном насекомом и в комментарии написал, что встретил «полосатую муху» на Кургане.

«Вот такую штуку встретил вчера на Кургане. Здоровенный полосатый мух, размером чуть ли не с шершня, за которого я её сперва и принял. Но приглядевшись, увидел, что она на шершня не похожа, да и занята совершенно не шершнёвыми делами — сверлит дерево и яйца кладёт», — написал Николай.

Интернет помог фотографу определить, как правильно называется «полосатый мух», который на самом деле оказался рогохвостом-гигантом (Urocerus gigas).

Теперь благодаря фотографу Николаю Смирнову каждый может полюбоваться необычный насекомым.