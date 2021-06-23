Пьяный гость Карелии завладел чужими курами и петухом

Молодой житель Вологодской области не смог объяснить, зачем ему понадобились пернатые, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Сортавальского района поступила информация, что на одном из дачных участков неизвестные проникли в птичник и унесли двух куриц с петухом.

Полицейские установили, что преступление совершил 21-летний житель Вологодской области. Он приехал в Карелию на выходные, чтобы повидаться с родственниками и друзьями. По версии полиции, подозреваемый проник на чужой участок, задушил трёх птиц и отнёс их домой.

Молодой человек признался, что в момент совершения кражи был сильно пьян, и потому объяснить, зачем ему понадобились курицы с петухом, не смог. Протрезвев, похититель избавился от добытого трофея.

По статье «кража» возбуждено уголовное дело.