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Пьяный гость Карелии завладел чужими курами и петухом

Новости. Криминал
12:31, 24 Июня 2021
фото: © pixabay.com

Молодой житель Вологодской области не смог объяснить, зачем ему понадобились пернатые, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Сортавальского района поступила информация, что на одном из дачных участков неизвестные проникли в птичник и унесли двух куриц с петухом.

Полицейские установили, что преступление совершил 21-летний житель Вологодской области. Он приехал в Карелию на выходные, чтобы повидаться с родственниками и друзьями. По версии полиции, подозреваемый проник на чужой участок, задушил трёх птиц и отнёс их домой.

Молодой человек признался, что в момент совершения кражи  был сильно пьян, и потому объяснить, зачем ему понадобились курицы с петухом, не смог. Протрезвев, похититель избавился от добытого трофея.

По статье «кража» возбуждено уголовное дело.

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