Геннадий Боднарчук лишен должности председателя Петросовета

В столице Карелии депутаты городского совета лишили Геннадия Боднарчука должности председателя Петросовета.

Соответствующее решение городские парламентарии приняли в среду, 23 июня, на сессии Петросовета.

Депутат Дмитрий Романов заявил, что в Петрозаводский городской совет поступило обращение от главы Карелии Артура Парфечникова, в котором содержалась информация о том, что в декларациях Геннадия Боднарчука не было указано сведений о наличии у него недвижимого и движимого имущества на сумму 28 млн рублей. Этой информацией обусловлено принятие мер по освобождению Боднарчука от должности председателя горсовета, пояснил депутат.

Романов объяснил, что постонная контрольная комиссия рассмотрела проект решения о лишении должности спикера горсовета Геннадия Боднарчука. На состоявшейся комиссии присутствовали четверо членов из пяти. При этом голоса собравшихся разделились: двое проголосовали за и двое против — соответственно, решение о смещении Боднарчука не было принято. В итоге проект решения подписали парламентарии Дмитрий Романов и Павел Сандберг и вынесли его на голосование.

Сегодня 17 депутатов городского совета проголосовали за лишение Геннадия Боднарчука поста спикера. Пять парламентариев не голосовали. В итоге решение о лишении Геннадия Боднарчука поста председателя Петрозаводского городского совета было принято.

Напомним, ранее сообщалось, что управление по вопросам противодействия коррупции администрации главы Карелии Артура Парфенчикова обнаружило у Геннадия Боднарчука несоответствие расходов на 28 миллионов рублей.

В этой связи в Петросовете состоялось заседание постоянной контрольной комиссии, на рассмотрение которой был вынесен подготовленный аппаратом проект решения о лишении Геннадия Боднарчука должности председателя городского совета. Поводом стало официальное обращение на имя и. о. председателя Петросовета Александра Ханцевича, подписанное главой Карелии Артуром Парфенчиковым.

В письме сообщались результаты проверки, которую с использованием информации Следственного комитета Карелии провело управление по вопросам противодействия коррупции администрации главы республики.

«По результатам осуществленного контроля были выявлены обстоятельства, свидетельствующие о несоответствии расходов данного лица в период с 2015 по 2019 год его общим доходам в части не отражения сведений о приобретении:

— за отчетный 2015 год — двух объектов недвижимого имущества

— за отчетный 2016 год — двух транспортных средств

— за отчетный 2017 год — одного транспортного средства и одного объекта недвижимого имущества

— за отчетный 2018 год — пяти объектов недвижимого имущества

— за отчетный 2019 год — одного транспортного средства

Общая сумма по данным сделкам составила 28 056 400 рублей», — сообщил итоги проверки управления по вопросам противодействия коррупции глава Карелии Артур Парфенчиков и попросил применить к Боднарчуку Г.П. меры ответственности в соответствии с федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления». Этим было мотивировано решение снять Геннадия Боднарчука с должности председателя Петросовета.