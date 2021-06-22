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Геннадий Боднарчук лишен должности председателя Петросовета

Новости. Политика
11:51, 23 Июня 2021
фото: Николай Смирнов / Столица на Онего

В столице Карелии депутаты городского совета лишили Геннадия Боднарчука должности председателя Петросовета.

Соответствующее решение городские парламентарии приняли в среду, 23 июня, на сессии Петросовета.

Депутат Дмитрий Романов заявил, что в Петрозаводский городской совет поступило обращение от главы Карелии Артура Парфечникова, в котором содержалась информация о том, что в декларациях Геннадия Боднарчука не было указано сведений о наличии у него недвижимого и движимого имущества на сумму 28 млн рублей. Этой информацией обусловлено принятие мер по освобождению Боднарчука от должности председателя горсовета, пояснил депутат. 

Романов объяснил, что постонная контрольная комиссия рассмотрела проект решения о лишении должности спикера горсовета Геннадия Боднарчука. На состоявшейся комиссии присутствовали четверо членов из пяти. При этом голоса собравшихся разделились: двое проголосовали за и двое против — соответственно, решение о смещении Боднарчука не было принято. В итоге проект решения подписали парламентарии Дмитрий Романов и Павел Сандберг и вынесли его на голосование. 

Сегодня 17 депутатов городского совета проголосовали за лишение Геннадия Боднарчука поста спикера. Пять парламентариев не голосовали. В итоге решение о лишении Геннадия Боднарчука поста председателя Петрозаводского городского совета было принято.

Напомним, ранее сообщалось, что управление по вопросам противодействия коррупции администрации главы Карелии Артура Парфенчикова обнаружило у Геннадия Боднарчука несоответствие расходов на 28 миллионов рублей.

В этой связи в Петросовете состоялось заседание постоянной контрольной комиссии, на рассмотрение которой был вынесен подготовленный аппаратом проект решения о лишении Геннадия Боднарчука должности председателя городского совета. Поводом стало официальное обращение на имя и. о. председателя Петросовета Александра Ханцевича, подписанное главой Карелии Артуром Парфенчиковым.

В письме сообщались результаты проверки, которую с использованием информации Следственного комитета Карелии провело управление по вопросам противодействия коррупции администрации главы республики. 

«По результатам осуществленного контроля были выявлены обстоятельства, свидетельствующие о несоответствии расходов данного лица в период с 2015 по 2019 год его общим доходам в части не отражения сведений о приобретении:

— за отчетный 2015 год — двух объектов недвижимого имущества

— за отчетный 2016 год — двух транспортных средств

— за отчетный 2017 год — одного транспортного средства и одного объекта недвижимого имущества

— за отчетный 2018 год — пяти объектов недвижимого имущества

— за отчетный 2019 год — одного транспортного средства

Общая сумма по данным сделкам составила 28 056 400 рублей», — сообщил итоги проверки управления по вопросам противодействия коррупции глава Карелии Артур Парфенчиков и попросил применить к Боднарчуку Г.П. меры ответственности в соответствии с федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления». Этим было мотивировано решение снять Геннадия Боднарчука с должности председателя Петросовета.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2021-06-23 12:36:16
Петросовет превернул страницу своей истории :)
ночной фотограф
2021-06-23 12:26:45
Да и фиг с ним. Тоже уже надоел. Пора на строгий режим ехать.
Интересно
2021-06-23 12:04:18
А вот ежели б не это уголовное дело со взяткой? Так бы и продолжал жить широко!? Кто проверит то? Дружок Сандберг или другие члены восьмёрки!? Понятно: или случай помог или жадность сгубила?
Гость
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