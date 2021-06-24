Жуть: медведь держит в страхе посетителей кладбища на севере Карелии

В Кеми медведь продолжает ходить по кладбищу, пугая людей.

В паблике «Подслушано/ Кемь» сообщается, что 23 июня люди приехали на кладбище на 6 км от города, чтобы посетить могилы своих умерших родственников, но побоялись выйти из машины.

«Ну, сколько это будет продолжаться… Страшно на кладбище ходить. Приехали люди с другого города, навестить родственников. Только завернули на дорожку направо, раздалось рычание взрослого медведя на все кладбище, а потом вой, жуть. В итоге так никуда и не сходили, а люди приехали издалека», — написали подписчики паблика.

Ранее сообщалось, что 19 июня на кладбище в Кеми, которое находится на 6 км от города, ходил медведь. Местные предполагают, что косолапый голоден и приходит поесть сладости, которые оставляют посетители на могилках.