Реклама
Прислать новость
Аномальная жара уже в Карелии: в воскресенье +32 градуса 4
19.06.2021 17:00
«Жизнь наступила „веселая“»: Ермолина заявила об атаке на «Agriculture club» в Петрозаводске 36
19.06.2021 16:23
Стало известно, как телефоны попадают в базы для спам-звонков
19.06.2021 21:20

В Карелии медведь посетил кладбище в родительскую субботу

Новости. Общество
10:51, 20 Июня 2021
фото: паблик "Подслушано в Кеми"

В Кеми медведь ходит по кладбищу.

В паблике «Подслушано/ Кемь» сообщается, что 19 июня на кладбище в Кеми, которое находится на 6 км от города, ходил медведь.

В комментариях жители обвиняют посетителей кладбища в появлении медведя: «Давно уже всем сказано, что нельзя на кладбище нести жрачку, ни печенья, ни конфеты, ни крупу. Цветы и всё, нет же, наш народ тащит колбасу, водку наливает в рюмки и оставляет на могилах, засыпят всё пшеном - вот он и ходит поесть, лес вырубили, ягод ещё нет».

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2021-06-20 11:37:26
700 000 убыль населения в 20 году по росстату - это кто так старается ?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.06.2021, 16:33
Погибшая на озере в Карелии семья приехала в деревню к родственникам порыбачить
13.06.2021, 10:26
Очевидец рассказал, что происходило на берегу Онежского озера в Петрозаводске, где утонули трое подростков
13.06.2021, 15:00
Стали известны подробности гибели семьи с двумя маленькими девочками на озере в Карелии
13.06.2021, 20:23
Волонтеров просят помочь в поисках тел утонувших в Медвежьегорском районе супругов
16.06.2021, 07:00
Стало известно, сколько человек в Карелии заболели COVID-19 после вакцинации
16.06.2021, 12:18
Организациям Карелии предписано отделить работников без иммунитета к коронавирусу

Аналитика

18.06.2021 16:57
Капитал
Клиники на Чайкиной: Коронавирус не дремлет!
В последнее время поступают тревожные новости о росте заболеваемости коронавирусной инфекцией, в том числе в Карелии.
Сколько смогли 2
18.06.2021 16:55
Владимир Кванин, партия «Новые люди»: «Экологически чистая Карелия — это наша цель»
18.06.2021 12:00
Зюганов: «Главная цель - отобрать голоса у нас» 5
17.06.2021 09:56
У озера 4
15.06.2021 16:13
Вся аналитика

Медиа

Инаугурация Владимира Любарского
14.05.2021 11:32
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»