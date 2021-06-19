В Карелии медведь посетил кладбище в родительскую субботу

В Кеми медведь ходит по кладбищу.

В паблике «Подслушано/ Кемь» сообщается, что 19 июня на кладбище в Кеми, которое находится на 6 км от города, ходил медведь.

В комментариях жители обвиняют посетителей кладбища в появлении медведя: «Давно уже всем сказано, что нельзя на кладбище нести жрачку, ни печенья, ни конфеты, ни крупу. Цветы и всё, нет же, наш народ тащит колбасу, водку наливает в рюмки и оставляет на могилах, засыпят всё пшеном - вот он и ходит поесть, лес вырубили, ягод ещё нет».