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Карелия вошла в топ-10 регионов с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом

Новости. Общество
16:15, 23 Июня 2021
фото: © Столица на Онего

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала Карелию в числе десяти регионов, где превышен средний уровень заболеваемости COVID-19.

Сегодня, 23 июня, на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства Татьяна Голикова назвала десять регионов России, где превышен средний уровень заболеваемости коронавирусом по стране. Речь идет о Москве, Санкт-Петербурге, Бурятии, Подмосковье, Карелии, Сахалине, Хакасии, Крыме, Мурманской области и Горном Алтае, пишет Лента.ру.

Заместитель председателя правительства РФ напомнила, что в мае-апреле 2021 года эпидемиологическая ситуация в России характеризовалась как стабильная.

«За прошедшие три недели мы фиксируем рост заболеваемости, который стал особенно выраженным на прошедшей неделе», — цитирует Голикову Regnum..

По её словам, по итогам 14−20 мая заболеваемость COVID-19 составила 76,2 случая на 100 тыс. населения, что на 29,2% больше, на предыдущей недели. Среднесуточный показатель заболеваемости поднялся на 31,2%, сказал вице-премьер.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии 126 человек заразились коронавирусом, трое умерли.

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