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Власти Карелии ужесточили ограничения по коронавирусу из-за роста заболеваемости

Новости. Общество
09:13, 19 Июня 2021
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение, согласно которому вводятся дополнительные ограничительные меры в республике из-за роста заболеваемости COVID-19.

В связи с увеличением числа заболевших коронавирусной инфекцией, на территории Карелии вводятся дополнительнеы противоэпидемические меры. Об этом информирует региональный оперштаб по борьбе с COVID-19 со ссылкой на распоряжение главы республики Артура Парфенчикова.

Так, запрещается проведение массовых мероприятий, в том числе торжественных и траурных, с численностью 30 человек и более. Исключение — мероприятия на открытом воздухе, а также те, все участники которых имеют справку об отрицательном анализе на коронавирус, полученную не ранее чем за 2 дня до начала мероприятия, или документ о вакцинации.

Вручения аттестатов, выпускные вечера в школах, техникумах и колледжах должны быть организованы с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.

Лицам, приезжающим в Карелию из других регионов в служебную командировку, необходимо иметь при себе отрицательные результаты обследования на коронавирус, полученные не ранее чем за 2 дня до приезда.

В организациях общественного питания допускается посадка не более 5 человек за один стол.

С 21 июня количество зрителей во время театральных представлений и концертов не должно превышать 75% от наполняемости зала, в кинозалах — не более 50%.

С 15 июля гостиницы, хостелы, турбазы и другие объекты размещения смогут принимать постояльцев только при наличии у них справки об отрицательном ПЦР-тесте, полученной не ранее чем за два дня до заселения, или документа о вакцинации.

Также до 1 декабря 2021 года запрещено посещать стационарные организации социального обслуживания, лицам, не имеющим отрицательного ПЦР-теста, полученного не ранее чем за 2 дня до посещения, или документа о вакцинации.

Ранее глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков сообщал, что в республике накаляется ситуация с коронавирусом.

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Комментарии

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Серж
2021-06-19 10:07:59
Где сюжет про хамливую бабулю ?? Почему сняли тему для осуждения ?
VladPTZ
2021-06-19 09:49:34
А справка и сертификат о вакцинации я так понял роли не где не играет?
VladPTZ
2021-06-19 10:07:02
VladPTZ, извеняюсь, с просони не заметил что с документом о вакцинации тоже пускают.
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