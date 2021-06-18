Власти Карелии ужесточили ограничения по коронавирусу из-за роста заболеваемости

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение, согласно которому вводятся дополнительные ограничительные меры в республике из-за роста заболеваемости COVID-19.

В связи с увеличением числа заболевших коронавирусной инфекцией, на территории Карелии вводятся дополнительнеы противоэпидемические меры. Об этом информирует региональный оперштаб по борьбе с COVID-19 со ссылкой на распоряжение главы республики Артура Парфенчикова.

Так, запрещается проведение массовых мероприятий, в том числе торжественных и траурных, с численностью 30 человек и более. Исключение — мероприятия на открытом воздухе, а также те, все участники которых имеют справку об отрицательном анализе на коронавирус, полученную не ранее чем за 2 дня до начала мероприятия, или документ о вакцинации.

Вручения аттестатов, выпускные вечера в школах, техникумах и колледжах должны быть организованы с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.

Лицам, приезжающим в Карелию из других регионов в служебную командировку, необходимо иметь при себе отрицательные результаты обследования на коронавирус, полученные не ранее чем за 2 дня до приезда.

В организациях общественного питания допускается посадка не более 5 человек за один стол.

С 21 июня количество зрителей во время театральных представлений и концертов не должно превышать 75% от наполняемости зала, в кинозалах — не более 50%.

С 15 июля гостиницы, хостелы, турбазы и другие объекты размещения смогут принимать постояльцев только при наличии у них справки об отрицательном ПЦР-тесте, полученной не ранее чем за два дня до заселения, или документа о вакцинации.

Также до 1 декабря 2021 года запрещено посещать стационарные организации социального обслуживания, лицам, не имеющим отрицательного ПЦР-теста, полученного не ранее чем за 2 дня до посещения, или документа о вакцинации.

Ранее глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков сообщал, что в республике накаляется ситуация с коронавирусом.