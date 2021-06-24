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Минздрав Карелии обратился к военным за помощью в поставках кислорода коронавирусным больным (СРОЧНО)

Новости. Общество
12:29, 25 Июня 2021
фото: © Александр Гнетнев / Столица на Онего

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков сообщил, что сегодня может возникнуть дефицит медицинских газов, которые заправляются в кислородные баллоны, для лечения больных COVID-19.

На своей странице в соцсети Охлопков написал:
- Любая пандемия - это вызов для медицинских работников, который может быть приравнен к войне. В это время может быть всё что угодно, в том числе перебои с самым необходимым – медицинским кислородом.

Сегодня может возникнуть дефицит медицинских газов, которые заправляются в баллоны. Мы, в ряде ковидных стационаров, установили кислородные станции, которые вырабатывают медицинский газ самостоятельно. И пока не возникает дефицита. Но у нас есть ещё и газ в баллонах. Кислород - это 60% составной части лечения больных с тяжёлой ковидной пневмонией. Без него пациент умирает.

Медицинские газы для заправки баллонов поступают в медицинские организации Республики Карелия от одного производителя ПАО «Криогенмаш» - единственного на Северо-Западе России. Сегодня он нацелен на удовлетворение спроса в Санкт-Петербурге, где наблюдается взрывной рост числа заболевших ковидом. Поэтому снабжение других регионов происходит неравномерно.

Мы проанализировали риски и приняли меры для недопущения перебоев с поставкой медицинского кислорода. Минпромторг России берёт ситуацию с Криогенмашем под контроль и примет ряд мер по регулированию этого вопроса.

Также мы договорились с поставщиком, компанией АКАР, о том, что будем перевозить газ не одной машиной сразу всю партию, а несколькими машинами понемногу. Это даст возможность снабжения на регулярной основе.

Кроме того, ещё в апреле 2020 года мы заключили соглашение с Войсковой частью Военно-воздушных сил Минобороны России, базирующейся под Петрозаводском, о совместной деятельности, направленной на предотвращение угрозы и последствий распространения COVID-19 на территории республики. Именно у военных есть передвижные станции по производству высокоочищенного кислорода для пилотов боевых самолётов. Мы договорились о том, что в случае чрезвычайной ситуации военные лётчики обеспечат учреждения здравоохранения медицинскими газами, необходимыми для заправки аппаратов искусственной вентиляции лёгких. Сейчас время взаимодействия пришло. Через ГУП РК «Медтехника» мы связали производителя кислорода с военными для уточнения технических условий.

Мы проконсультировались с Территориальным органом «Росздравнадзора» по Республике Карелия по этой проблеме, и коллеги полностью нас поддержали и оказывают помощь в оформлении документов. Выражаю огромную благодарность руководителю Наталье Ивановне Юрчак.

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