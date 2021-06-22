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Празднование Дня города в Петрозаводске отменяется

Новости. Общество
18:54, 22 Июня 2021
фото: © администрация Петрозаводска

В Карелии отменяются все массовые развлекательные мероприятия, сообщили в правительстве республики.

Решением Оперштаба по борьбе с коронавирусом День города Петрозаводска и праздники в районах переносятся на другое время.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, в республике продолжается рост заболеваемости коронавирусом. Такая информация была приведена на заседании Оперативного штаба Правительства Карелии по борьбе с коронавирусом, которое в режиме видеоконференцсвязи провел сегодня Глава Карелии Артур Парфенчиков.

«Отмечается рост показателей заболеваемости в возрастной группе 15-17 лет, причем значительный рост — в шесть раз, и лиц старше 65 лет на 84%. Также продолжился рост заболеваемости среди детей, посещающих дошкольные учреждения», − сообщила врио руководителя Роспотребнадзора по Карелии Людмила Котович.

Увеличение числа заболевших зафиксировано в Петрозаводске, Прионежском, Пряжинском, Сортавальском, Кондопожском, Муезерском и Медвежьегорском районах. Наряду с обычным штаммом коронавируса встречаются британский и южноафриканский штаммы.

В связи со сложившейся ситуацией оперштабом принято решение отменить празднование Дня города в Петрозаводске и аналогичные мероприятия в районных центрах. Исключение делается для торжественных церемоний у памятных мест, которые проводятся на открытом воздухе и при ограниченном количестве участников.

По решению оперативного штаба в Карелии запрещаются все массовые мероприятия на открытом воздухе с численностью свыше 100 человек. Распоряжение Главы республики о допустимом количестве участников мероприятий будет подготовлено и опубликовано в ближайшее время.

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