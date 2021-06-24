Более 60 фазанов с курами умирают от жажды в припаркованном в Петрозаводске фургоне (ФОТО)

В Петрозаводске на Кукковке обнаружили припаркованный грузовой фургон с номера Чувашской республики, который набит умирающими фазанами и курами.

В редакцию «Столицы на Онего» обратился Петрозаводчанин, который сообщил, что на Карельском проспекте увидел припаркованную газель с домашними птицами.

«Птицы без еды и воды — умирают. Звонил по номеру „102“, сообщил о том, что птицы перевозятся с нарушением всех норм, оперативники не приехали, написал мэру, не ответил, позвонил в прокуратуру Петрозаводска, обещали разобраться», — рассказал горожанин.

По словам обеспокоенного петрозаводчанина, об увиденном он сообщил во все оперативные службы еще утром, а на данный момент, к 11.00, фургон по-прежнему на месте, никто не приходил.

Отметим, что на фургоне госномера Республики Чувашия.