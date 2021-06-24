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Более 60 фазанов с курами умирают от жажды в припаркованном в Петрозаводске фургоне (ФОТО)

Новости. Происшествия
10:57, 25 Июня 2021
фото: © читатель «Столицы на Онего»

В Петрозаводске на Кукковке обнаружили припаркованный грузовой фургон с номера Чувашской республики, который набит умирающими фазанами и курами.

В редакцию «Столицы на Онего» обратился Петрозаводчанин, который сообщил, что на Карельском проспекте увидел припаркованную газель с домашними птицами.

«Птицы без еды и воды — умирают. Звонил по номеру „102“, сообщил о том, что птицы перевозятся с нарушением всех норм, оперативники не приехали, написал мэру, не ответил, позвонил в прокуратуру Петрозаводска, обещали разобраться», — рассказал горожанин.

По словам обеспокоенного петрозаводчанина, об увиденном он сообщил во все оперативные службы еще утром, а на данный момент, к 11.00, фургон по-прежнему на месте, никто не приходил.

Отметим, что на фургоне госномера Республики Чувашия.

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Комментарии

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театральный критик
2021-06-25 11:17:51
Хде протестуны с плакатиками ?
Негодяй
2021-06-25 11:11:02
Сюжет об этом на федеральном канале заставит бегать всех, в жару и даже в выходные.
кир
2021-06-25 11:01:36
Естественно, что работать у нас никто не хочет. Тем более в жару, - сказал кот.
Гость
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