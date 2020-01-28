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Главный эколог Сегежского ЦБК вошел в состав первого в Карелии общественного экологического совета

Новости. Общество
11:17, 29 Января 2020
фото: © Сегежский ЦБК
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Общественный экологический совет был создан 28 января при главе администрации Сегежского муниципального района, сообщили в Сегежском ЦБК.

Главный эколог технической дирекции АО "Сегежский ЦБК" Антон Фадеев включен в состав экологического совета. Это первый в Карелии общественный орган контроля за экологической обстановкой, созданный в целях решения вопросов местного значения в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.

В установочном заседании приняли участие первый заместитель министра природных ресурсов и экологии республики Алексей Павлов и начальник отдела государственного экологического надзора Анастасия Петухова.

В состав общественного экологического совета Сегежского района вошли представители власти и общественности, в том числе жители Сегежи. Председателем избран глава района Валентин Дорофеев. 

Антон Фадеев представил общественности презентацию об экологической программе предприятия и сообщил, что градообразующий комбинат приложит все усилия для улучшения экологического благополучия Сегежи. Он отметил, что предприятие 80 лет является опорой города, его главным работодателем и союзником в развитии.

"В интересах города, его жителей, в стремлении к лучшим мировым стандартам Сегежский ЦБК целенаправленно продолжает снижать нагрузку на окружающую среду в регионе", – заявил главный эколог СЦБК, – По факту наша компания вкладывает огромные средства в модернизацию Сегежского ЦБК и снижение загрязняющих выбросов до минимальных значений".

Он также обратил внимание членов совета, что на установку газоулавливающих фильтров потрачены сотни миллионов рублей, отметил важность проекта по снижению выбросов "черного углерода" в секторе теплоснабжения и запуска нового многотопливного котла, который позволил значительно снизить влияние производства на окружающую среду за счет перехода с мазута на биотопливо.

По словам главного эколога комбината, программа модернизации продолжается и рассчитана до 2023 года. В ближайшие несколько лет в обновление оборудования и очистных сооружений будет инвестировано более 800 миллионов рублей.

В своих выступлениях члены совета поднимали вопросы несанкционированных свалок и вывоза крупного габаритного мусора; безнадзорных собак, чистоты воздуха и качества воды. Все проблемы взяты под контроль.

Приглашенный эксперт, заместитель главного санитарного врача Карелии по Сегежскому району и руководитель территориального отдела управления Роспотребнадзора Екатерина Горид коснулась темы исследований в связи с работой в районе целлюлозно-бумажного производства. По ее словам, изучались замеры по семи самым важным показателям, последние исследования проводились 9-10 января 2020 года. Предельно допустимых концентраций вредных веществ не было зафиксировано ни разу.

Очередное заседание общественного совета по экологии назначено на 25 февраля.

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Комментарии

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2020-01-29 11:40:05
Хде Рогалевич ? Кстати, так и остается тайной место работы и должность этого депутатишки. В заксобрании ему деньги не платят, на бирже труда не состоит. На какие средства нищебродствует ?
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