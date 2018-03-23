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Новости. Общество
22:00, 23 Марта 2018

Главный фтизиатр Минздрава разрешил мочить пробу Манту

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Пробу Манту, которую обычно делают детям для выявления специфического иммунного ответа на введение туберкулина, мочить можно, но нельзя механически повреждать.

Об этом сказала ТАСС главный внештатный специалист фтизиатр Минздрава России Ирина Васильева.

Туберкулиновую пробу в РФ делают детям в детских садах и в школах. Родителям традиционно рекомендуют следить за тем, чтобы место пробы не намокало.

"Мочить можно, нельзя расчесывать. Теребить нельзя, тереть мочалкой", - сказала главный внештатный фтизиатр Минздрава.

По ее словам, рекомендация не мочить Манту была связана с тем, что обычно намокшее место вытирают, а это как раз и есть механическое повреждение места пробы. "Намочить можно, потом просто промокнуть и все. С пробой Манту все не так строго - просто нельзя раздражать кожу", - уточнила она.

Главный фтизиатр Минздрава России также отметила, что наличие выраженной реакции на месте пробы говорит о том, что организм активно борется с каким-то возбудителем. "Проба Манту менее специфична, чем Диаскинтест. К сожалению, она реагирует и на другую аллергию, и имеет много ложноположительных ответов", - добавила Васильева.

 

Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/obschestvo/5059581

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