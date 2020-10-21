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Главный инфекционист России назвал ношение перчаток избыточной мерой против коронавируса

Новости. Общество
21:05, 21 Октября 2020
фото: © pixabay.com
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Профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов считает, что лучше использовать антисептики.

Главный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов назвал ношение перчаток избыточной мерой против коронавируса. Как отметил профессор Сеченовского университета, основным путем передачи вируса (90%) является воздушно-капельный, и только 10% приходится на контактный путь, когда люди касаются руками поверхности, где остался вирус, а потом дотрагиваются до глаз и рта.

"Эти 10% значительной роли не играют. С моей точки зрения, более эффективный способ борьбы с контактным путем передачи вируса – обработка рук кожными антисептиками при входе и выходе из общественного транспорта", – заявил профессор Чуланов "Интерфаксу".

Кроме того, главный инфекционист Минздрава России обратил внимание на то, что многие пользуются перчатками неправильно, и это создает дополнительные риски заражения.

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