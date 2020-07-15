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Главный кардиолог Карелии: "Мужчины – это "кардиологический слабый пол"

Новости. Общество
16:46, 16 Июля 2020
фото: © из личного архива Андрея Малафеева
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Главный кардиолог Карелии Андрей Малафеев рассказал о молодеющих инфарктах, лечении инфаркта на европейском уровне и главных спасителях от болезней сердца.

Когда плановая медицинская помощь в учреждениях здравоохранения Карелии была временно ограничена из-за эпидемии коронавируса, экстренная кардиологическая служба Регионального сосудистого центра не прекращала принимать пациентов.  В случаях с такими больными счет идет на минуты. Среди пациентов центра все чаще встречаются далеко не пенсионеры.

"Действительно, раньше увидеть в нашем отделении пациента до 45 лет было редкостью. Сейчас 40-45 лет – почти "стандартный" возраст, когда инфаркт возникает впервые. В основном это курящие мужчины с давлением, плохой наследственностью, повышенным холестерином. Мужчины – это "кардиологический слабый пол". У женщин есть соответствующие гормоны, которые продлевают их молодость и здоровье. Конечно, бывают молодые больные без факторов риска, но это исключение, а не правило", - считает главный внештатный кардиолог Минздрава Карелии, заместитель главного врача по терапевтической помощи Республиканской больницы им. Баранова Андрей Малафеев.

По мнению кардиолога, основной врач, который продлевает жизнь людей, это терапевт поликлиники. Ведь когда пациент доставляется в больницу с инфарктом или инсультом, что уже не делай, здоровье потом всегда будет хуже, чем до этой сосудистой катастрофы, уверен доктор.

"Скажу интересную мысль, что есть три основных прибора, которые снижают смертность от болезней системы кровообращения (и это вовсе не ангиограф или томограф): тонометр, который измеряет давление, глюкометр, измеряющий уровень сахара крови, и прибор для определения холестерина крови", - рассказал главный внештатный кардиолог Минздрава Карелии.

Подробнее о том, как развивается карельская кардиология, читайте в нашей рубрике "Здравствуйте, доктор!"

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