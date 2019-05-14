Главный редактор районной газеты привлечен к ответственности за рекламу

УФАС Карелии привлекло к административной ответственности главного редактора газеты в Медвежьегорском районе Карелии за нарушение закона о рекламе, сообщает ведомство.

"Карельским УФАС на основании постановления прокуратуры Медвежьегорского района главный редактор газеты "Вперед, Онежские зори" привлечен к административной ответственности за нарушение закона о рекламе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что нарушение выразилось в размещении на страницах газеты рекламного блока, в котором существенная информация об услуге и лице, ее оказывающем, была представлена с использованием нечитаемого шрифта.