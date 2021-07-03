Главный редактор «Столицы на Онего» Наталья Захарчук возглавила список КПРФ на выборах в Петросовет

КПРФ выдвинула кандидатов в депутаты Петрозаводского городского совета.

Накануне состоялась конференция республиканского отделения КПРФ, на которой делегаты утвердили партийный список кандидатов на выборы в Петросовет и представителей компартии, которые будут бороться за депутатские места в одномандатных округах.

КПРФ на выборы в городской совет Петрозаводска во главе партийного списка поведут главный редактор сетевого издания «Столица на Онего» Наталья Захарчук, предприниматель-производственник Александр Калько и заместитель директора Прионежского «Водоканала» Сергей Дьяконов – действующий депутат.

Александр Калько

Наталья Захарчук, Сергей Дьяконов

На одном из округов в качестве кандидата выступит Андрей Гущин – ветеран МВД Карелии, бывший начальник отдела собственной безопасности и начальник оперативно-поискового бюро министерства внутренних дел, который участвовал в конкурсе на должность главы Петрозаводска.

На выборы в Петрозаводский городской совет от КПРФ идут медики, рабочие, представители малого и среднего бизнеса и др.

Основными пунктами программы, с которой будут участвовать в избирательной кампании представители КПРФ, - возвращение прямых выборов мэра Петрозаводска, сокращение расходов на управление, восстановление системы городских коммунальных и дорожных служб для жизнеобеспечения Петрозаводска: перевозка пассажиров общественным транспортом, уборка города, содержание и благоустройство общественных территорий, ремонт дорог, – все это могут и должны делать муниципальные городские предприятия, а не частные компании, для которых главное – извлекать прибыль.

Также коммунисты предлагают перераспределить налоги между городом и республикой (в пользу муниципалитета), усилить муниципальный контроль за деятельностью предприятий и организаций, установить жесткий депутатский контроль за расходованием бюджетных средств, в том числе привлекаемых в экономику и социальную сферу города через федеральные и региональные программы.

Напомним, выборы в Петрозаводский городской совет состоятся 19 сентября. В ближайшее время пройдут конференции региональных отделений других политических партий. Своих кандидатов в депутаты Петросовета планируют выдвигать «Единая Россия», «Справедливая Россия», Партия РОСТА и другие.