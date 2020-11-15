Главный санитарный врач России разрешила выписывать из больницы пациентов с положительным тестом на COVID-19

Выписать человека можно из больницы, не дожидаясь отрицательного теста на COVID-19, сообщается в изменениях к Постановлению главного санитарного врача России.

"Выписка пациента из стационара для прохождения лечения в амбулаторных условиях может осуществляться до получения отрицательного результата теста на COVID-19", - отмечается в документе главного санитарного врача России.

Правда, уточняется, что выписать такого пациента на амбулаторное лечение можно при условии, если он не живет в коммунальной квартире или социальном учреждении.

Также в документе с изменениями прописано, что если человек контактировал с ковидным больным, но у него в течение 14 дней не проявились признаки ОРВИ или другие схожие с коронавирусом симптомы, то его могут выписать без прохождения теста на COVID-19. Тестирование проводится только в том случае, если у контактировавшего есть признаки ОРВИ.

При этом, если человек, контактировавший с ковидным больным, заразился коронавирусом и при выписке его тест вновь показал положительный результат, то третий тест врачи обязаны взять через три дня после получения последнего результата лабораторного исследования.

По требованию Роспотребнадзора России все лабораторные исследования на COVID-19 должны выполняться в течение 48 часов с момента поступления биоматериала в лабораторию.