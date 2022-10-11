Главный стадион Карелии остался без тепла

Из-за аварии на сетях на стадионе «Спартак» отключили теплоснабжение, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

На стадионе «Спартак» в Петрозаводске произошла коммунальная авария. По этой причине на спортивном объекте отключилось теплоснабжение.



Кроме стадиона, без тепла остались административные здания по адресу улица Калинина, 2 и 4, а также жилой дом по Лососинской набережной, 3.



Сети повреждены в зоне ответственности компании «ПКС-Тепловые сети». Ориентировочное время окончания аварийных работ 17.00.