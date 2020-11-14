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Главный терапевт Карелии рассказала, кто из больных коронавирусом нуждается в госпитализации

Новости. Общество
14:58, 15 Ноября 2020
фото: Столица на Онего
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На сегодняшний день только 20 процентам пациентов показано лечение в стационаре и серьезная терапия, считает доктор медицинских наук, профессор, главный терапевт Карелии Наталья Везикова.

По словам специалистов, в госпитализации сегодня нуждаются далеко не все заболевшие коронавирусом. У большинства коронавирус протекает бессимптомно, либо в легкой форме или средней тяжести.

"20 процентов пациентов – это не только люди пожилого, старческого возраста, пациенты с сопутствующими заболеваниями. Есть пациенты, у которых есть генетическая предрасположенность к очень активному ответу на вирус. В результате в организме запускается мощная воспалительная реакция, и тогда страдают легкие, мозг, сердце и другие органы. И задача медицины и каждого из нас – не пропустить момент, когда высокая температура (38,5 и выше) длится 4-5 суток, чтобы в это время была оказана помощь. А специализированная помощь, специальные препараты для этого есть не только в Петрозаводске, но и во всех районах", – рассказала доктор медицинских наук, профессор, главный терапевт Карелии Наталья Везикова.

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