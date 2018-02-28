Главными должниками по госконтрактам стали медучреждения Карелии

Государственные и муниципальные учреждения Карелии систематически задерживают оплату услуг и товаров коммерческим фирмам, участвующим в госзакупках.

Об этом сообщила уполномоченный по правам предпринимателей в Карелии Елена Гнетова со ссылкой на материалы межведомственной рабочей группы по защите прав предпринимателей при прокуратуре республики, пишут "Вести Карелии".

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