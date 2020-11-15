Главрач инфекционной больницы Карелии спрогнозировала, когда ждать спада эпидемии

Количество госпитализированных больных коронавирусом будет находиться на пиковом уровне на текущей и следующей неделе, но потом пойдет спад.

Такой прогноз дала главный врач Республиканской инфекционной больницы Юлия Кононенко в ходе "Прямой линии" на странице правительства Карелии Вконтакте.

"Пиковые недели – эта и следующая. Дальше, надеемся, пойдет на спад", - сказал Кононенко (на фото справа).

По ее словам, Республиканская инфекционная больница сейчас работает почти на пределе своих возможностей.

"Но справляемся", - добавила главврач медучреждения.

Участвовавшие в "Прямой линии" медики признали, что среди населения нарастает паника, но врачи считают, что она не обоснована.

Как сообщалось ранее, коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки была выявлена у 268 человек.